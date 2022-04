Stages sportifs enfants Beauvais Beauvais Catégories d’évènement: Beauvais

Jeux collectifs, activités de précision, jeux de raquettes, course d'orientation… Un concentré de découvertes proposé par l'UFOLEP. Encadrés par des éducateurs diplômés, les participants pratiquent des activités et jeux sportifs pour apprendre à grandir ensemble ! Pique-nique à prévoir, possibilité de réchauffer sur place.

10 enfants maximum Pour les 9 à 12 ans.

ufolep@laligue60.fr +33 3 44 15 32 07

