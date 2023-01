Stages Skate Saint-André-de-Cubzac Saint-André-de-Cubzac Catégories d’Évènement: Gironde

Gironde EUR 25 100 Stages skate du 13 au 17 février du lundi au vendredi de 10h30 à 12h et 13h30 à 15h au skatepark de Saint André.

Inauguration école de skate le dimanche 19 février dès 11h, encadré par un moniteur diplômé.

+33 6 66 78 14 34

