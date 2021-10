Tarbes Tarbes Hautes-Pyrénées, Tarbes Stages Skate Bigoride Tarbes Tarbes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Tarbes

Stages Skate Bigoride Tarbes, 2 novembre 2021, Tarbes. Stages Skate Bigoride 2021-11-02 10:00:00 10:00:00 – 2021-11-04 15:00:00 15:00:00 TARBES 1 Boulevard du Martinet

Tarbes Hautes-Pyrénées Venez vous inscrire à notre stage de skateboard pour débutants et confirmés !

Deux lieux en fonction de votre préférence : le skatepark de Tarbes ou le Hangar du Lien à Ibos. association.bigoride@gmail.com +33 6 15 46 54 93 https://www.facebook.com/bigorideasso/ dernière mise à jour : 2021-10-18 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Tarbes Autres Lieu Tarbes Adresse TARBES 1 Boulevard du Martinet Ville Tarbes lieuville 43.23247#0.08728