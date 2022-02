Stages scientifiques au Quai des Curieux Quai des Savoirs, 19 février 2022, Toulouse.

du samedi 19 février au vendredi 29 avril à Quai des Savoirs

Au Quai des Curieux ——————- ### Stages scientifiques pour les 7-13 ans **Planète Sciences Occitanie** vous accueille pendant les vacances au Quai des Savoirs, dans un espace dédié jeunes qui souhaitent découvrir de manière ludique les activités scientifiques et techniques : le Quai des curieux. Les jeunes aiguisent leurs sens de l’observation et leurs curiosité pour développer un projet. Ils peuvent également utiliser les machines-outils du Quai (Imprimante 3D ou découpe laser) pour aller toujours plus loin dans l’expérimentation en toute sécurité avec notre équipe d’animateurs qualifiés ! A la fin de chaque stage, toutes nos aventures sont présentées à notre meilleur public : les parents. Effectif : 18 enfants maximum **Prévoir un repas froid pour le midi ainsi qu’un goûter.** ### « Michko a disparu » du 21 au 25 Février 2022 : L’ours polaire Michko demeure introuvable ! Mêne l’enquête et aide-nous à comprendre ce qu’il est devenu, entre vraies et fausses informations. Mène des expériences, procède à des mesures afin de comprendre pourquoi il ne batifole plus sur la banquise. En équipe, réalisez des vidéos avec différents scénarios expliquant la disparition de Michko. L’ours polaire n’aura plus de secrets pour toi ! ### « Ma station météo connectée » du 28 Février au 4 Mars 2022 : grâce à notre équipe de choc, imagine et fabrique en équipe une station météo (thermomètre, girouette, baromètre, …) te permettant de mieux connaître notre environnement ! Pour aller encore plus loin, utilise des capteurs pour collecter de nombreuses informations et ainsi mieux comprendre le monde qui nous entoure. ### « La Rage du Savoir » du 25 au 29 Avril 2022 : Célébrons ensemble les 200 ans de Louis Pasteur ! A l’instar de ce grand scientifique, réalise des expériences de fermentation et autres phénomènes du monde du vivant. Utilise un microscope pour observer des organismes invisibles à l’œil nu et pars à la découverte du monde de l’infiniment petit ! De plus, à l’occasion de l’année de la biologie, participe à une expérience participative autour d’un organisme unicellulaire étonnant : le Blob ! ### « Maker Musique Nature » du 25 au 29 Avril 2022 : Qu’est-ce que le son ? Peut-on observer des ondes sonores ? Peut-on aller à la vitesse du son ? Quels sons produisent les matériaux et les êtres vivants dans la nature ? Jouons ensemble à expérimenter autour du son et des vibrations. Amuse-toi avec les sons et les objets puis fabrique tes propres instruments sonores. En équipe, réalise tes compositions et enregistre tes créations! (pas de connaissances musicales requises). _**Crédit photo :**_

Pendant les vacances d’hiver : pour les 7-13 ans.

Quai des Savoirs allée Matilda 31000 Toulouse Toulouse Toulouse Sud-Est Haute-Garonne



