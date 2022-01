Stages roller vacances Skate Parc, 21 février 2022, Dijon.

Stages roller vacances

du lundi 21 février au vendredi 25 février à Skate Parc

Petites ou grandes vacances, venez découvrir ou vous perfectionner au roller tout en vous amusant ! Tous nos stages sont encadrés par nos entraîneurs diplômés. Basés en gymnases* (baby roller et 8/13 ans) ou au Dijon Skate Parc (street), les stages sont assurés quelles que soient les conditions météo. Des sorties sont éventuellement organisées selon les conditions météo et le niveau des pratiquants. Les thèmes abordés sont variés et adaptés à l’âge et au niveau de pratique des participants (équilibre, propulsion, virages, freinages…). Ils permettent de progresser rapidement dans une très bonne ambiance. La location de roller et protections est possible au tarif de 12 € pour la semaine, à partir de la pointure 28. PROGRAMME STAGES VACANCES Baby 3/7 ans – 10h / 12h Hiver : 21 – 25 février Pâques : 25 – 29 avril Juillet 1 : 11 – 15 juillet Juillet 2 : 18 – 22 juillet Août 1 : 16 – 19 août Août 2 : 22 – 26 août Août 3 : 29 – 31 août ​ Jeunes 8/13 ans – 14h / 17h Hiver : 14 -18 février Pâques : 19 – 22 avril Juillet : 11 – 15 juillet Août 1 : 16 – 19 août Août 2 : 29 – 31 août PROGRAMME STAGES Multi-sports Accueil possible de 8h30 à 18h00 ​​ Février : du 21 au 25 Pâques : du 25 au 29 Juillet : du 18 au 22 Août : du 22 au 26 Gymnase Kennedy – Dijon ​ Groupe 1: 7-11 ans Groupe 2 : 12-15 ans LES ACTIVITES Roller Lasergame Piscine Acrobranche Course d’orientation Trampoline Baignade Paddle Jeux de ballons Acrosport Ultimate PROGRAMME STAGES VACANCES Steet débutants et confirmés. Ouvert à tous (condition d’accès : savoir déjà faire du roller) Noël : du 27 au 30 décembre 10h-12h Hiver : du 21 au 25 février 18h-20h Pâques : du 25 au 29 avril 18h-20h Juillet : du 11 au 15 juillet 18h-20h Août : du 29 au 31 août 18h-20h

inscriptions sur www.amsports.fr . Tarifs: à partir de 55€ et 210€ pour stages Multi-sports. Location de roller à 12€ /semaine

Skate Parc 2 Rue Général Delaborde Dijon La Maladière Côte-d’Or



