Aubigny-sur-Nère Cher Aubigny-sur-Nère 80 EUR 80 180 Stage cinéma, écrire et réaliser un film en une semaine : Venez intégrer notre équipe technique professionnelle, et réaliser collectivement un court métrage.

Stage Molière a 400 ans, revisitons nos classiques (stage week-end) : A l’occasion de ses 400 ans, Molière nous convoque au Château pour un grand dépoussiérage. Découverte de différentes pratiques artistiques mêlant professionnels et amateurs, ainsi que des ateliers de théâtre hebdomadaires. compagnie.poupeesrusses@gmail.com +33 7 82 80 78 94 Stage cinéma, écrire et réaliser un film en une semaine : Venez intégrer notre équipe technique professionnelle, et réaliser collectivement un court métrage.

Stage Molière a 400 ans, revisitons nos classiques (stage week-end) : A l’occasion de ses 400 ans, Molière nous convoque au Château pour un grand dépoussiérage. CDC Sauldre et Sologne

