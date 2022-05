Stages – papier recyclé et gravure sur Tetra Pak

14h-17h : Gravure sur Tetra Pak et impression du dessin sur papier recyclé. Grâce à l’intérieur en aluminium des briques de jus de fruits ou de lait, vous pourrez réaliser des impressions à l’encre de vos gravures, sur le papier recyclé que vous aurez fabriqué le matin. N’est-ce pas merveilleux ? Avec Lucie Schneider. 9h-12h : fabrication de papier recyclé. 14h-17h : gravure sur Tetra Pak et impression du dessin sur papier recyclé. Possibilité de faire un seul stage. Avec Lucie Schneider

