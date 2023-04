Stages paddle pour les enfants (8-12 ans) avec Concept Sport Emotion

2023-04-17 – 2023-04-18 . Paddle Kid est une initiation au monde du canoë et du kayak surf. Si vous êtes à la recherche d’une première expérience, ou d’une nouvelle idée pour un après-midi avec vos jeunes, alors ce cours est fait pour vous. Paddle Kid va enrichir l’expérience de votre enfant et lui permettra de progresser comme jamais il n’aurait pu imaginer. Ils connaîtront la progression étape par étape, ils pourront s’amuser sur les vagues de la plage de Trouville Sur Mer. Ne ratez pas cette chance et inscrivez vos enfants dès aujourd’hui car avec nous, il n’y a que peu de places disponibles L’accompagnateur nautique est un professionnel, diplômé d’état. Annulation en cas d’orage. Activité possible en cas de pluie (équipement adapté) vent ou mer faiblement agitée. Des points météo sont fait régulièrement, nous nous engageons à essayer de vous prévenir 48 heures avant l’activité si nous annulons pour des conditions inappropriées. Dans ces conditions aucun frais d’annulation ne vous sera prélevé. Tarifs:

– Séance unique: 26,00€

– Stage 3 Jours: 74,00€

