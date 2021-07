Marseille Le Cri du Port Bouches-du-Rhône, Marseille Stages musique Le Cri du Port Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Stages musique Le Cri du Port, 19 juillet 2021-19 juillet 2021, Marseille. Stages musique

du lundi 19 juillet au vendredi 23 juillet à Le Cri du Port

**Stage de composition pour ados de 13/15 ans animé par Alex Barette** Il n’est pas nécessaire de savoir jouer d’un instrument pour participer à cet atelier. Plus qu’un atelier de composition, il s’agit comprendre et élaborer un morceau de musique de A Z : choix du genre, du style, de la formation instrumentale, la composition, l’arrangement, l’enregistrement, le montage et le mixage. Cette intervention est pensée pour traduire dans un langage simple, ludique et imagé, des notions parfois complexes de rythmes, harmonies et mélodies. Animé par le musicien Alexandre Barette multi instrumentiste. Concert de restitution en fin de stage le 23 juillet. Stage de composition musicale pour ados Le Cri du Port 8 rue du pasteur heuze 13003 Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-19T14:00:00 2021-07-19T16:00:00;2021-07-20T14:00:00 2021-07-20T16:00:00;2021-07-21T14:00:00 2021-07-21T16:00:00;2021-07-22T14:00:00 2021-07-22T16:00:00;2021-07-23T14:00:00 2021-07-23T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Étiquettes évènement : Autres Lieu Le Cri du Port Adresse 8 rue du pasteur heuze 13003 Ville Marseille lieuville Le Cri du Port Marseille