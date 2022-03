Stages Multiglisse vacances de printemps – CN Ploudalmézeau Ploudalmézeau Ploudalmézeau Catégories d’évènement: Finistère

Ploudalmézeau Finistère Ploudalmézeau Stages de quatre 1/2 journées organisés du lundi 11 au jeudi 14 avril et du mardi 19 au vendredi 22 avril à destination des enfants de 6/7 ans, de 8/10 ans et + de 11 ans. npi@ccpi.bzh +33 2 98 32 37 80 https://www.nautisme.pays-iroise.bzh/nautisme-en-iroise Stages de quatre 1/2 journées organisés du lundi 11 au jeudi 14 avril et du mardi 19 au vendredi 22 avril à destination des enfants de 6/7 ans, de 8/10 ans et + de 11 ans. Port de Portsall Centre nautique Ploudalmézeau

