STAGES MULTIACTIVITES Piste de BMX La Chapelle Saint Mesmin Chaingy, lundi 22 avril 2024.

STAGES MULTIACTIVITES Le Bi Club Chapellois organise deux semaines de stages sportifs multi activités ouverts à tous à partir de 8 ans du 22 au 26 avril et du 29 avril au 3 mai. 22 avril – 3 mai Piste de BMX La Chapelle Saint Mesmin Fiche d’inscription et tarifs sur demande à biclub@orange.fr ou sur notre site internet https://www.biclubchapellois.fr/les-stages/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-22T08:30:00+02:00 – 2024-04-22T17:30:00+02:00

Fin : 2024-05-03T08:30:00+02:00 – 2024-05-03T17:30:00+02:00

Durant les vacances de printemps, le Bi Club Chapellois organise deux semaines de stages sportifs ouverts à tous à partir de 8 ans.

Ces stages auront pour activité principale la découverte du BMX mais d’autres activités seront également mises en place.

Ces stages sont destinés aux jeunes déjà pratiquants mais aussi à tous les débutants.

L’activité a lieu de 9h30 à 16h30 mais les jeunes peuvent être pris en charge entre 8h30 et 17h30 en journée complète (repas à la charge des familles).

Le matériel spécifique au BMX (vélo et casque intégral) peut être mis à disposition.

Ces stages sont encadrés par des éducateurs diplômés d’Etat ou de la Fédération Française de Cyclisme.

Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter au 02-38-70-55-85 ou par mail à biclub@orange.fr

Piste de BMX La Chapelle Saint Mesmin Rue de vaussoudun Chaingy 45380 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.biclubchapellois.fr »}, {« type »: « email », « value »: « biclub@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02-38-70-55-85 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06-76-85-50-90 »}] [{« link »: « mailto:biclub@orange.fr »}]

