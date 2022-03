STAGES MULTI ACTIVITÉS Sucé-sur-Erdre Sucé-sur-Erdre Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

STAGES MULTI ACTIVITÉS Sucé-sur-Erdre, 11 avril 2022, Sucé-sur-Erdre. STAGES MULTI ACTIVITÉS Ile de Mazerolles Club Nautique de Mazerolles Sucé-sur-Erdre

2022-04-11 09:00:00 – 2022-04-15 17:30:00

Le stage multi activités est destiné à ceux qui souhaitent découvrir différents supports (Optimist, catamaran, goëlette, dériveur, paddle).

A partir de 7 ans sur inscription auprès du club

Ile de Mazerolles Club Nautique de Mazerolles Sucé-sur-Erdre

