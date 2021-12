île de France STAGES MODELE VIVANT Catégorie d’évènement: île de France

Le samedi 14 mai 2022

de 13h30 à 16h30

Le samedi 02 avril 2022

de 13h30 à 16h30

Le samedi 12 mars 2022

de 13h30 à 16h30

Le samedi 05 février 2022

de 13h00 à 16h30

payant

Le centre Paris Anim’ Richard Wright vous propose, le temps de 4 après midi, de venir découvrir ou redécouvrir les techniques du dessin modèle vivant. Nature de l’atelier : – le dessin est généralement sur chevalet… – atelier de dessin académique en pose rapide et longue avec modèle vivant. – possibilité d’améliorer sa technique. – saisie de la ligne, du mouvement et des volumes. Objectifs : – Apprendre à voir un volume dans l’espace et à le transcrire sur un plan à deux dimensions. – Compréhension du corps humain (squelette, structure osseuse, muscles, proportions, mouvements corporels…) – Analyse des grandes techniques du dessin : perception de contours, perception des espaces, perception des relations, perceptions des lumières et des ombres, perception du tout. – Repères anatomiques visibles ou palpables (sous différents angles et dans différents mouvements) Ce sont des propositions en fonction du niveau des éléves de leur envies et de leurs progressions. Contact : 0143541658 cparichardwright@actisce.org Date complète :

