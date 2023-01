STAGES MENSUELS DE SCULPTURE / MODELAGE TERRE Mesquer Mesquer Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Mesquer

STAGES MENSUELS DE SCULPTURE / MODELAGE TERRE Mesquer, 4 février 2023

2023-02-04 – 2023-02-04

Place de l’Hôtel Mairie de Mesquer

Mesquer

Loire-Atlantique Créer votre première sculpture, passer dans le monde du volume 3D avec l’argile cette matière vivante (formes simples, figuratives, stylisées ou abstraites) je vous accompagnerais dans votre création.

De 4 à 6 personnes.

Pour débutants ou confirmés, ados/adultes. danterracotta@gmail.com +33 6 18 18 09 49 Place de l’Hôtel Mairie de Mesquer Mesquer

