Stages mensuels de sculpture / modelage terre La Gambade 44420 Mesquer Mesquer Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Mesquer

Stages mensuels de sculpture / modelage terre La Gambade 44420 Mesquer, 23 avril 2022, Mesquer. Stages mensuels de sculpture / modelage terre

du samedi 23 avril au samedi 3 décembre à La Gambade 44420 Mesquer

Créer votre première sculpture, passer dans le monde du volume 3D avec l’argile cette matière vivante( formes simples, figuratives, stylisées ou abstraites ) je vous accompagnerais dans votre création. De 4 à 6 personnes Créer votre première sculpture, passer dans le monde du volume 3D avec l’argile cette matière vivante( formes simples, figuratives, stylisées ou abstraites ) je vous accompagnerais dans votre créa… La Gambade 44420 Mesquer La Gambade 44420 Mesquer Mesquer Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-23T10:00:00 2022-04-23T17:00:00;2022-05-21T10:00:00 2022-05-21T17:00:00;2022-10-01T10:00:00 2022-10-01T17:00:00;2022-11-05T10:00:00 2022-11-05T17:00:00;2022-12-03T10:00:00 2022-12-03T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Mesquer Autres Lieu La Gambade 44420 Mesquer Adresse La Gambade 44420 Mesquer Ville Mesquer lieuville La Gambade 44420 Mesquer Mesquer Departement Loire-Atlantique

La Gambade 44420 Mesquer Mesquer Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mesquer/

Stages mensuels de sculpture / modelage terre La Gambade 44420 Mesquer 2022-04-23 was last modified: by Stages mensuels de sculpture / modelage terre La Gambade 44420 Mesquer La Gambade 44420 Mesquer 23 avril 2022 La Gambade 44420 Mesquer Mesquer Mesquer

Mesquer Loire-Atlantique