Stages mensuels de Chant polyphonique Auneuil, 25 février 2023, Auneuil .

Stages mensuels de Chant polyphonique

Rue de l’Église Auneuil Oise

2023-02-25 – 2023-02-25

Auneuil

Oise

55 Venez découvrir le plaisir de chanter en polyphonie autour d’un répertoire des chants du monde. Entre voix, percussions corporelles et circle songs , venez lâcher prise et libérez votre créativité pour une immersion ludique et bienveillante entre émotion, vibration et FreeSon . Organisé par l’association FreeSon Chorale.

freesonchorale@yahoo.com +33 6 98 74 99 10 https://www.helloasso.com/associations/le-stud-du-garage/evenements/stage-mensuel-chant-polyphonique-oise?_ga=2.215003479.1359518014.1673277944-1239370778.1606391777

Auneuil

