Du samedi 03 juin 2023 au samedi 01 juillet 2023

samedi

de 10h00 à 17h30

.Public adolescents adultes. A partir de 16 ans. payant 350 € (Les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages). Stage Modelage et création de masques. Stage tous niveaux à partir de 16 ans. Programme : – Modelage en terre d’un visage. Nous aurons pris le temps d’échanger sur les projets et désirs de chacun. Des documents seront fournis. Si besoin d’inspiration, vous pourrez consulter à l’atelier, des photos et des tirages en plâtres de masques. – Papiétage de votre sculpture. – Démoulage, encollage pour solidification et pose d’isolant à l’intérieur du masque. Ouverture des yeux, narines et bouche. – Peinture et pose d’élastique et de mousses. Intervenante : Emmanuelle Mouque Raggi Nombre de places : 8 personnes Tarif : 350 € (Les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages). Dates : les samedis 03, 10, 17, 24 juin et 01 juillet 2023 Horaires : 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 Attention, le stage porte sur la totalité des 5 séances. Informations et inscriptions sur public@paris-ateliers.org ou au 01 44 61 87 80. Paris-Ateliers Didot 4 4 rue Didot 75014 Paris Contact : https://www.paris-ateliers.org/nos-ateliers/ateliers-a-l-annee/arts-plastiques/stage-masques/Stages 0144618780 public@paris-ateliers.org https://www.facebook.com/AssociationParisAteliers https://www.facebook.com/AssociationParisAteliers https://www.paris-ateliers.org/nos-ateliers/ateliers-a-l-annee/arts-plastiques/stage-masques/Stages

