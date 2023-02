STAGES LOISIRS Beauzac Catégories d’Évènement: Beauzac

Haute-Loire

STAGES LOISIRS, 7 février 2023, Beauzac . STAGES LOISIRS 272 Chazelet Beauzac Haute-Loire

2023-02-07 14:00:00 – 2023-02-07 17:00:00 Beauzac

Haute-Loire Stages loisirs aux Écuries des 3 vallées à Beauzac. Venez découvrir et vous initier à la pratique de l’équitation à partir de 7 ans. Réservation au 06 46 03 38 27 +33 6 46 03 38 27 Beauzac

