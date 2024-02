Stages Komono Circus Plaine Sportive de Loisirs La Teste-de-Buch, lundi 19 février 2024.

Stages Komono Circus Plaine Sportive de Loisirs La Teste-de-Buch Gironde

Le Komonò Circus propose des stages ludiques et conviviaux pour découvrir ou se perfectionner à toutes les disciplines des Arts du Cirque (Aériens, acrobaties, équilibre sur objet, jonglerie et Expression). Bienvenue au Komonò, où l’on apprend en s’amusant ! A la fin de la semaine, les stagiaires proposeront une petite représentation. Un moment festif qui offrira aux familles l’opportunité de découvrir le travail de leurs enfants !

> le groupe des Petits 4-6 ans (stage de 2h le matin, du lundi au vendredi)

> le groupe des Grands 7-14 ans (stage de 5h par jour, du lundi au vendredi).

Les inscriptions se font directement en ligne via le formulaire en page d’accueil du site internet de l’école de cirque. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-19

fin : 2024-03-01

Plaine Sportive de Loisirs Komono Circus

La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine

L’événement Stages Komono Circus La Teste-de-Buch a été mis à jour le 2024-01-29 par OT La Teste-de-Buch