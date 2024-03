Stages Jeûne, Yoga & Randonnée So’Naturo 47 Le Clos de Saint-Pierre Saint-Pierre-de-Clairac, dimanche 20 octobre 2024.

Stages Jeûne, Yoga & Randonnée So’Naturo 47 Le Clos de Saint-Pierre Saint-Pierre-de-Clairac Lot-et-Garonne

Agen en Jeûne Se nourrir autrement c’est possible !.

Naturopathe-éducatrice de santé confirmée j’anime et encadre 3 stages de jeûne yoga et randonnée cette année.

L’arrivée du printemps et de l’automne sont des moments propices pour jeûner sautez sur l’occasion de venir vous pauser en lot et Garonne ! Dans un agréable gîte au beau milieu de la nature en campagne.

Agen en Jeûne Se nourrir autrement c’est possible !.

Naturopathe-éducatrice de santé confirmée j’anime et encadre 3 stages de jeûne yoga et randonnée cette année.

Formée au jeûne doux et actif j’accompagne en toute sérénité et sécurité pour une détoxication, un nettoyage du corps, une pause régénérative, du temps pour soi, de la prévention santé mais aussi pour de la perte de poids ou encore de la rééducation alimentaire ou pour plein d’autres raisons encore…

Tout est proposé; rien n’est imposé !. 360 360 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-20

fin : 2024-10-25

So’Naturo 47 Le Clos de Saint-Pierre 126 chemin des Téoulès

Saint-Pierre-de-Clairac 47270 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine so.naturo47@gmail.com

L’événement Stages Jeûne, Yoga & Randonnée Saint-Pierre-de-Clairac a été mis à jour le 2024-03-05 par OT Destination Agen