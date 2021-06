Paris residence internationale de Paris Paris Stages intensifs de danse kizomba residence internationale de Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

Les danses de salon vous attirent. Nous vous invitons à découvrir la kizomba. Danse de couple d’origine africaine, angolaise pour être plus précis. Stages intensifs tout niveau (débutant à avancer) de 4h à raison de 2h par jour + près de 5h de pratique. 2 disciplines (danses) complémentaires : SEMBA et URBANKIZ. Semba, c’est la danse angolaise authentique, festive, joyeuse, dynamique. Urbankiz, c’est la version plus moderne de la première ou plus exactement de la kizomba. Cet événement, au delà de passer un excellent moment dans une salle aérée et lumineuse, va vous permettre d’assimiler des steps et de pratiquer intensément. Animations -> Atelier / Cours residence internationale de Paris 44 Rue Louis Lumière Paris 75020

Contact :Eko 0651967351 promocodekizomba@gmail.com https://www.billetweb.fr/gros-week-end-kizomba https://fb.me/e/2jNgjxpCi

