Cosne-Cours-sur-Loire Cosne-Cours-sur-Loire Cosne-Cours-sur-Loire, Nièvre Stages Hatha yoga et méditation Cosne-Cours-sur-Loire Cosne-Cours-sur-Loire Catégories d’évènement: Cosne-Cours-sur-Loire

Nièvre

Stages Hatha yoga et méditation Cosne-Cours-sur-Loire, 19 décembre 2021, Cosne-Cours-sur-Loire. Stages Hatha yoga et méditation A l’atelier de la compagnie AGORA 8 rue Marcelin Berthelot Cosne-Cours-sur-Loire

2021-12-19 – 2021-12-19 A l’atelier de la compagnie AGORA 8 rue Marcelin Berthelot

Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre Cosne-Cours-sur-Loire EUR 20 20 L’Atelier de la Compagnie Agora propose des stages pour adultes, en parallèle de ses activités habituelles. Ces stages Hatha yoga, méditation, relaxation auront lieu les dimanches 19 décembre, 13 février et 17 avril de l’année scolaire 2021-2022, de 10h à 12h, à l’Atelier, 8 rue Marcelin Berthelot, à Cosne-Cours-sur-Loire. Ces ateliers sont dispensés par Cécile BERREBI de NOAILLES, chorégraphe étoile, danseuse soliste internationale et professeure reconnue. Nombre de places limité à sept élèves par cours. Tarifs : 20€ pour les 2h de stage (10h à 12h) directioncompagnieagora@gmail.com https://compagnieagora.wixsite.com/website L’Atelier de la Compagnie Agora propose des stages pour adultes, en parallèle de ses activités habituelles. Ces stages Hatha yoga, méditation, relaxation auront lieu les dimanches 19 décembre, 13 février et 17 avril de l’année scolaire 2021-2022, de 10h à 12h, à l’Atelier, 8 rue Marcelin Berthelot, à Cosne-Cours-sur-Loire. Ces ateliers sont dispensés par Cécile BERREBI de NOAILLES, chorégraphe étoile, danseuse soliste internationale et professeure reconnue. Nombre de places limité à sept élèves par cours. Tarifs : 20€ pour les 2h de stage (10h à 12h) A l’atelier de la compagnie AGORA 8 rue Marcelin Berthelot Cosne-Cours-sur-Loire

dernière mise à jour : 2021-12-14 par

Détails Catégories d’évènement: Cosne-Cours-sur-Loire, Nièvre Autres Lieu Cosne-Cours-sur-Loire Adresse A l'atelier de la compagnie AGORA 8 rue Marcelin Berthelot Ville Cosne-Cours-sur-Loire lieuville A l'atelier de la compagnie AGORA 8 rue Marcelin Berthelot Cosne-Cours-sur-Loire