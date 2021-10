Paris Centre Paris Anim' Mercoeur île de France, Paris Stages Gymnastique rythmique Centre Paris Anim’ Mercoeur Paris Catégories d’évènement: île de France

Stages Gymnastique rythmique Centre Paris Anim’ Mercoeur, 2 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 2 au 5 novembre 2021 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 10h à 11h

et mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 11h à 12h30

payant

Stages qui associent la danse, la gymnastique et l’expression corporelle. La gymnastique rythmique est un sport complet qui permet aux enfants de développer leur motricité et leur sens du rythme tout en s’amusant. A travers, des ateliers ludiques, ce stage abordera la manipulation des différents engins : la corde, le cerceau, le ballon, les massues et le ruban. Deux stages : – Un stage pour les 7/11 ans de 11H00 à 12H30

– Un stage pour les 4/6 ans de 10H00 à 11H00

Centre Paris Anim' Mercoeur 4 rue mercoeur Paris 75011

9 : Voltaire (252m) 9 : Charonne (256m) 46, 56, 61 et 69 Nation

Contact : Association MJC Paris-Mercoeur 01 43 79 25 54 contact@mercoeur.asso.fr http://mercoeur.asso.fr/wpo/ https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Mjc-Paris-Mercoeur-672698996207286/

Date complète :

Association MJC Paris-Mercoeur

