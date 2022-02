Stages gravure et rencontre avec Walter Barrientos – Du 5 et 11 février Odyssud Blagnac Catégories d’évènement: Blagnac

### Stages Gravure avec Walter Barrientos, assisté de Pierre Grosjean Stage gravure adulte (à partir de 15 ans) Samedi 5 et 6 février 2022 2 jours de 9h à 12h et 14h à 17h à la MJC des Arts : 2, rue Croix Blanche – 31 700 Blagnac Participation libre Inscription sur le site internet de la MJC ou par Tél.: 05 34 26 52 75 ou Email: [[contact@mjc-arts-blagnac.com](mailto:contact@mjc-arts-blagnac.com)](mailto:contact@mjc-arts-blagnac.com) ### Vendredi 11 février, à 18h, salle d’exposition Odyssud, visite et rencontre avec Walter Barrientos. Autour de l’exposition « Creuser le papier – Graver le vivant » Odyssud 4 Avenue du Parc, 31700 Blagnac Blagnac Haute-Garonne

