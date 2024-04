STAGES FOOT POUR TOUS 16 rue henri dunant royan Royan, dimanche 14 avril 2024.

STAGES FOOT POUR TOUS Les stages de foot, ont pour vocation de recevoir des enfants et des jeunes, garçons ou filles, de toutes classes sociales, de 7 à 17 ans, licenciés ou non, en pension complète ou en demi-pension. 14 – 19 avril 16 rue henri dunant royan PENSION COMPLETE A 480 EUROS ET DEMI PENSION A 280 EUROS

Début : 2024-04-14T17:30:00+02:00 – 2024-04-14T21:00:00+02:00

Fin : 2024-04-19T08:30:00+02:00 – 2024-04-19T18:00:00+02:00

Les stages de foot, ont pour vocation de recevoir des enfants et des jeunes, garçons ou filles, de

toutes classes sociales, de 7 à 17 ans, licenciés ou non, en pension complète ou en demi-pension. Ces

différents accueils permettent de poser des valeurs éducatives qui se traduisent en objectifs concrets

Ces différents accueils permettent de poser des valeurs se traduisent en objectifs concrets :

• Partager la passion du sport

– Assurer le développement physique et sportif : faire que chaque jeune

donne le meilleur de lui-même. Respecter son adversaire.

• Perfectionner son niveau de football

– Le faire progresser à son rythme et lui permettre de s’évaluer face aux autres ! Le

jeune doit s’engager dans la formation pour progresser.

• Découvrir le Beach Foot

– En phase d’entrainement et en public, peut-être devant sa famille ! Un moment fort

ou chaque stagiaire est regardé par ses pairs !

• Apprentissage de la vie en collectivité

– Tous les temps d’une journée vont permettre à chaque stagiaire de partager avec les

autres et de respecter les règles de vie collective. Notamment pour les pensionnaires.

