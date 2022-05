STAGES FOOT POUR TOUS 16 rue henri dunant royan, 10 juillet 2022, Royan.

STAGES FOOT POUR TOUS

du dimanche 10 juillet au samedi 20 août à 16 rue henri dunant royan

Les stages de foot, ont pour vocation de recevoir des enfants et des jeunes, garçons ou filles, de toutes classes sociales, de 7 à 17 ans, licenciés ou non, en pension complète ou en demi-pension. Ces différents accueils permettent de poser des valeurs éducatives qui se traduisent en objectifs concrets Ces différents accueils permettent de poser des valeurs se traduisent en objectifs concrets : • Partager la passion du sport – Assurer le développement physique et sportif : faire que chaque jeune donne le meilleur de lui-même. Respecter son adversaire. • Perfectionner son niveau de football – Le faire progresser à son rythme et lui permettre de s’évaluer face aux autres ! Le jeune doit s’engager dans la formation pour progresser. • Découvrir le Beach Foot – En phase d’entrainement et en public, peut-être devant sa famille ! Un moment fort ou chaque stagiaire est regardé par ses pairs ! • Apprentissage de la vie en collectivité – Tous les temps d’une journée vont permettre à chaque stagiaire de partager avec les autres et de respecter les règles de vie collective. Notamment pour les pensionnaires.

Pension complète : 480€ Demi pension : 280€ Interstage Week end : 100€

Les stages de foot, ont pour vocation de recevoir des enfants et des jeunes, garçons ou filles, de toutes classes sociales, de 7 à 17 ans, licenciés ou non, en pension complète ou en demi-pension. C

16 rue henri dunant royan 16 rue henri dunant royan Royan Charente-Maritime



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-10T17:30:00 2022-07-10T23:59:00;2022-07-11T08:30:00 2022-07-11T18:30:00;2022-07-12T08:30:00 2022-07-12T18:30:00;2022-07-13T08:30:00 2022-07-13T18:30:00;2022-07-14T08:30:00 2022-07-14T18:30:00;2022-07-15T08:30:00 2022-07-15T18:30:00;2022-07-16T08:30:00 2022-07-16T18:30:00;2022-07-18T08:30:00 2022-07-18T18:30:00;2022-07-19T08:30:00 2022-07-19T18:30:00;2022-07-20T08:30:00 2022-07-20T18:30:00;2022-07-21T08:30:00 2022-07-21T18:30:00;2022-07-22T08:30:00 2022-07-22T18:30:00;2022-07-25T08:30:00 2022-07-25T19:00:00;2022-07-26T08:30:00 2022-07-26T19:00:00;2022-07-27T08:30:00 2022-07-27T19:00:00;2022-07-28T08:30:00 2022-07-28T19:00:00;2022-07-29T08:30:00 2022-07-29T19:00:00;2022-08-01T08:30:00 2022-08-01T19:00:00;2022-08-02T08:30:00 2022-08-02T19:00:00;2022-08-03T08:30:00 2022-08-03T19:00:00;2022-08-04T08:30:00 2022-08-04T19:00:00;2022-08-05T08:30:00 2022-08-05T19:00:00;2022-08-08T08:30:00 2022-08-08T18:30:00;2022-08-09T08:30:00 2022-08-09T18:30:00;2022-08-10T08:30:00 2022-08-10T18:30:00;2022-08-11T08:30:00 2022-08-11T18:30:00;2022-08-12T08:30:00 2022-08-12T18:30:00;2022-08-15T08:30:00 2022-08-15T19:00:00;2022-08-16T08:30:00 2022-08-16T19:00:00;2022-08-17T08:30:00 2022-08-17T19:00:00;2022-08-18T08:30:00 2022-08-18T19:00:00;2022-08-19T08:30:00 2022-08-19T19:00:00;2022-08-20T08:30:00 2022-08-20T19:00:00