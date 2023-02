Stages Flamenco et Sevillane Association El Patio Flamenco Valence Valence Romans Tourisme Valence Catégories d’Évènement: Drôme

Valence

Stages Flamenco et Sevillane Association El Patio Flamenco, 18 mars 2023, Valence Valence Romans Tourisme Valence. Stages Flamenco et Sevillane 64 Rue Thiers Association El Patio Flamenco Valence Drome Association El Patio Flamenco 64 Rue Thiers

2023-03-18 – 2023-03-18

Association El Patio Flamenco 64 Rue Thiers

Valence

Drome Valence Drôme Auvergne-Rhône-Alpes Prochains stages le 18 mars 2023, ce sera notre septième week-end de stages de flamenco et de sevillane.

Juanjo Garcia Fernandez, chorégraphe, professeur et danseur professionnel de flamenco reconnu, nous fera profiter de son enseignement. elpatioflamenco26@gmail.com +33 6 71 70 92 14 Association El Patio Flamenco 64 Rue Thiers Valence

dernière mise à jour : 2023-02-22 par Valence Romans Tourisme Agence d’Attractivité de la Drôme – source : Apidae Tourisme

Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Valence Adresse Valence Drome Valence Romans Tourisme Agence d'Attractivité de la Drôme - source : Apidae TourismeAgence d'Attractivité de la Drôme - source : Apidae TourismeAssociation El Patio Flamenco 64 Rue Thiers Ville Valence Valence Romans Tourisme Valence lieuville Association El Patio Flamenco 64 Rue Thiers Valence Departement Drome

Valence Valence Valence Romans Tourisme Valence Drome https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valence valence romans tourisme valence/

Stages Flamenco et Sevillane Association El Patio Flamenco 2023-03-18 was last modified: by Stages Flamenco et Sevillane Association El Patio Flamenco Valence 18 mars 2023 64 Rue Thiers Association El Patio Flamenco Valence Drome Association El Patio Flamenco Valence Drôme Valence Romans Tourisme Valence, Drôme

Valence Valence Romans Tourisme Valence Drome