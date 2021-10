Paris Association Images & Mots île de France, Paris Stages filmer et monter pour les ados (11-17ans) Association Images & Mots Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Date et horaire exacts : Du 2 au 5 novembre 2021 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 10h à 16h

payant

En petit groupe de 5 à 10 ados, après un échange collectif à la fois technique et artistique nous partons à la découverte du lieu choisi, caméra au poing. De retour à la salle de montage, nous regardons ensemble les images. C’est alors le temps du montage. Chaque jeune repart avec son film sur clé USB. Compose une lettre vidéo grâce aux outils du cinéma Encadré par Avril Dunoyer (photographe) et Emmanuelle Jay (autrice & monteuse) Caméra au poing, adresse ton film au destinataire de ton choix : amis, famille, proches, ou encore idoles et institution… tout est possible dans cette correspondance filmée. De la carte postale à l’écriture de soi en passant pas la mise en scène d’une lettre arraché à un auteur·trice, chacun trouvera sa mise en scène et son destinataire. Nous t’aiderons à réaliser cette vidéo-lettre à chaque étape : écriture, réalisation, prise de sons et montage. Ta matière : des rushes filmés dans la ville ou en studio ; des images d’archives glanées sur le web ; des interviews et des sons captés à même la rue ou dans l’intimité d’une cabine à l’abri des regards. Lecture murmurée ou déclamée, la technique s’adapte à ton style. Lettre de cinéma, ton court-métrage réalisé ne ressemblera qu’à toi ! Le matériel : appareils photo Reflex.. ou iPhone, selon ton choix et ton sujet. Prise de son : zoom + micro. Montage réalisé avec Final Cut ProX sur des stations de montage semi-professionnelles. Les films peuvent être réalisés seul ou en binôme si tu préfères travailler à deux. Animations -> Stage Association Images & Mots 13 allée arnaud beltrame Paris 75003

8 : Chemin Vert (99m) 5 : Bréguet – Sabin (327m)

Contact :Images et mots assoimagesetmots@gmail.com https://imagesetmots.co/stage-filmer-monter-ados-tournage-montage-film-paris/

Date complète :

Lieu Association Images & Mots Adresse 13 allée arnaud beltrame Ville Paris