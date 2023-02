Stages fantastiques des vacances d’hiver Centre Paris Anim’ Montparnasse Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Stages fantastiques des vacances d’hiver Centre Paris Anim’ Montparnasse, 20 février 2023, Paris. Du lundi 20 février 2023 au vendredi 03 mars 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 16h00

. payant 2€40/h + frais supplémentaires pour les sorties (4 à 6 euros en plus) Des stages pour les enfants et les adolescent·e·s pendant les vacances d’hiver, du lundi 20 février au vendredi 3 mars. Des stages pour les enfants (6-11 ans) et les adolescent·e·s (12-17 ans) du lundi 19 décembre au vendredi 23 décembre de 10 h à 16 h pour les enfants et de 13 h à 16 h pour les ados. Côté programme pour les enfants : Sciences, couture, jardinage, peinture, cuisine, création manuelle, création de marionnette, sortie au théâtre, écologie, arts visuels, tournoi de jeux vidéos, potions magiques et sortie au cinéma, cuisine, création manuelle et cache cache géant, light painting, sortie au musée, chimie, arts-visuels, laser game, jeux, maquillage et disco’ fantastique. Côté programme pour les ados : mini BD, light painting, création en tissu, cuisine, jeux video, ciné débat, sciences et couture. Inscription obligatoire à la journée pour les 6-11 ans et à la demi-journée pour les ados et règlement en avance. Centre Paris Anim’ Montparnasse 26, allée du Chef d’Escadron de Guillebon 75014 Paris Contact : https://camontparnasse.goasso.org 0143202006 infos@ca-montparnasse.paris https://www.facebook.com/camontparnasse/ https://www.facebook.com/camontparnasse/

CaraquinFlorine

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Centre Paris Anim' Montparnasse Adresse 26, allée du Chef d'Escadron de Guillebon Ville Paris lieuville Centre Paris Anim' Montparnasse Paris Departement Paris

Centre Paris Anim' Montparnasse Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Stages fantastiques des vacances d’hiver Centre Paris Anim’ Montparnasse 2023-02-20 was last modified: by Stages fantastiques des vacances d’hiver Centre Paris Anim’ Montparnasse Centre Paris Anim' Montparnasse 20 février 2023 Centre Paris Anim' Montparnasse Paris Paris

Paris Paris