Paris Centre Paris Anim' Hébert Paris STAGES ETE 2021 Centre Paris Anim’ Hébert Paris Catégorie d’évènement: Paris

STAGES ETE 2021 Centre Paris Anim’ Hébert, 5 juillet 2021-5 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 5 au 23 juillet 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 10h à 18h

payant

Le centre Paris Anim’ Hébert vous propose une programmation de stages cet été pour les enfants et jeunes âgés de 6 à 16 ans. 6/10 ANS VACANCES MUSICALES Du 7/07 au 9/07 10h à 12h 8/11 ANS DESSIN BOTANIQUE Du 7/07 au 9/07 16h à 17h30 14/16 ANS BD/MANGA Sortie prévue le 8 juillet au Café Manga Du 5/07 au 9/07 14h à 16h 12/15 ANS INITIATION À LA SÉRIGRAPHIE Du 5/07 au 9/07 16h15 à 17h45 6/8 ANS ARABE LITTÉRAIRE Sortie prévue le 15 juillet à l’Institut des Cultures d’Islam Les 12, 13, 15 et 16/07 10h à 11h30 12/14 ANS DESSIN DE MODE Sortie prévue le 16 juillet au Musée Galliera (Musée de la Mode) Les 13, 15 et 16/07 10h à 11h30 6/10 ANS LOISIRS CRÉATIFS Les 13, 15 et 16/07 14h à 16h 6/10 ANS DÉCOUPAGE/COLLAGE Les 12, 13, 15 et 16/07 16h30 à 18h 6/12 ANS EXPLORATEUR EN HERBES Du 19/07 au 23/07 10h à 12h 6/10 ANS MAQUETTE EN CARTON Du 19/07 au 23/07 10h à 12h 14/16 ANS VIDÉO D’ANIMATION Du 19/07 au 23/07 14h à 16h 6/10 ANS PAPIER MÂCHÉ Du 19/07 au 23/07 16h15 à 18h15 8/13 ANS MULTISPORT Du 23/08 au 27/08 13h30 à 15h30 14/16 ANS MULTISPORT Du 23/08 au 23/07 16h à 18h Animations -> Stage Centre Paris Anim’ Hébert 9, rue tristan tzara Paris 75018

12 : Porte de la Chapelle (562m) 12 : Marx Dormoy (617m)

Contact :Centre Paris Anim’ Hébert 0648792535 cpahebert@actisce.org https://actisce.org/index.php/hebert 0681995511 julienmarieblanche@gmail.com Animations -> Stage Ados;Enfants

Date complète :

2021-07-05T10:00:00+02:00_2021-07-05T18:00:00+02:00;2021-07-06T10:00:00+02:00_2021-07-06T18:00:00+02:00;2021-07-07T10:00:00+02:00_2021-07-07T18:00:00+02:00;2021-07-08T10:00:00+02:00_2021-07-08T18:00:00+02:00;2021-07-09T10:00:00+02:00_2021-07-09T18:00:00+02:00;2021-07-12T10:00:00+02:00_2021-07-12T18:00:00+02:00;2021-07-13T10:00:00+02:00_2021-07-13T18:00:00+02:00;2021-07-14T10:00:00+02:00_2021-07-14T18:00:00+02:00;2021-07-15T10:00:00+02:00_2021-07-15T18:00:00+02:00;2021-07-16T10:00:00+02:00_2021-07-16T18:00:00+02:00;2021-07-19T10:00:00+02:00_2021-07-19T18:00:00+02:00;2021-07-20T10:00:00+02:00_2021-07-20T18:00:00+02:00;2021-07-21T10:00:00+02:00_2021-07-21T18:00:00+02:00;2021-07-22T10:00:00+02:00_2021-07-22T18:00:00+02:00;2021-07-23T10:00:00+02:00_2021-07-23T18:00:00+02:00

actisce

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Centre Paris Anim' Hébert Adresse 9, rue tristan tzara Ville Paris lieuville Centre Paris Anim' Hébert Paris