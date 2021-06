Stages et cours individuels Plancoët, 19 juillet 2021-19 juillet 2021, Plancoët.

Stages et cours individuels 2021-07-19 – 2021-08-13 La grande plage Complexe sportif Joseph Samson

Plancoët Côtes d’Armor Plancoët

Cet été, du 19 juillet au 13 août , le Tennis Club de Plancoët propose des stages et cours individuels tous niveaux.

Mini Tennis de 4 à 7 ans de 14h30 à 15h30:

Stage d’une semaine: 40€ pour les adhérents et 50 € pour les non-adhérents.

Initiation et perfectionnement: 7 ans et plus.

11h-12h30 et de 15h30 à 17h.

Stage d’une semaine: 70€ pour les adhérents et 80 € pour les non-adhérents.

Compétition: 11 ans et plus

9h-11h

Stage d’une semaine: 100€ pour les adhérents et 120 € pour les non-adhérents.

Cours individuels adultes et jeunes:

13h30-14h30 ou après 17h.

Stage d’une semaine: 40€ pour les adhérents et 45 € pour les non-adhérents.

Infos et réservation auprès de Guillaume Corbet: 0626653802

+33 6 26 65 38 02

