Méjannes-le-Clap Gard Stages d’équitation à la demi-journée (35€), journée (60€) ou à la semaine (300€) du lundi au vendredi. Passionnés d’équitation, profitez des vacances scolaires pour vous préparer et passer vos galops ! ► Dès 6 ans ► Plusieurs formules et tarifs disponibles. ► Plusieurs groupes et niveaux ► Préparation et passage des galops Dès 17h : Balade à cheval/poney. 1h : 25€ et 2h : 40€. Location poney : 10€ les 30 minutes. Téléphone Mobile : +33 (0)6 76 44 19 68Téléphone : +33 (0)4 66 24 46 10 http://www.centre-equestremejannes.com/ Droits gérés

