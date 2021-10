Nice Nice Alpes-Maritimes, Nice Stages escalade enfants – Toussaint 2021 Nice Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Nice

Stages escalade enfants – Toussaint 2021
2021-10-25 – 2021-10-29
Natural Urban Climbing Arkose Nice
Centre commercial Nice Valley
Nice

Nice Alpes-Maritimes EUR 65 90 Arkose Nice propose un stage d’escalade de bloc, encadrés par notre moniteur référent, les enfants pourront découvrir ou progresser au sein d’un groupe réduit, pendant 1 semaine ! La location des chaussons est comprise dans le prix du stage. contactnice@arkose.com +33 6 03 63 55 87 https://nice.arkose.com/rubrique/actualites/ dernière mise à jour : 2021-09-27 par

