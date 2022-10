Stages équestres vacances Toussaint

Stages équestres vacances Toussaint, 24 octobre 2022, . Stages équestres vacances Toussaint



2022-10-24 14:00:00 – 2022-10-28 17:00:00 Deux semaines de stage pour booster votre progression, découvrir de nouvelles approches du cheval, partager un moment de plaisir au contact de votre compagnon préféré, à l’attention des adultes et des enfants, du débutant au cavalier confirmé. Des petits groupes restreints pour des stages respectueux des équidés et au plus près de vos envies et besoins. 5 demi-journées/semaine (possibilité de ne faire qu’une ou certaines demi journées ou semaine complète) : – du 24 au 28 octobre : stage poney

– du 31 octobre au 03 novembre : stage ado/adultes Pratique : 75€/demi-journée – sur réservation aux Écuries du Sagittaire Lieu-dit Montras à Bretoncelles. Deux semaines de stage pour booster votre progression, découvrir de nouvelles approches du cheval, partager un moment de plaisir au contact de votre compagnon préféré, à l’attention des adultes et des enfants, du débutant au cavalier confirmé. Des… dernière mise à jour : 2022-10-08 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville