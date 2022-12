Stages équestres Vacances de Noël Bretoncelles Bretoncelles Catégories d’évènement: Bretoncelles

Orne

Stages équestres Vacances de Noël Bretoncelles, 19 décembre 2022, Bretoncelles . Stages équestres Vacances de Noël Ecuries du Sagittaire Lieu-dit Montras Bretoncelles Orne Lieu-dit Montras Ecuries du Sagittaire

2022-12-19 14:00:00 – 2022-12-23 17:00:00

Lieu-dit Montras Ecuries du Sagittaire

Bretoncelles

Orne Une semaine de stage pour partager un moment de plaisir au contact de votre compagnon préféré, à l’attention des adultes et des enfants, du débutant au cavalier confirmé. 5 demi-journées/semaine (possibilité de participer à 1 ou plusieurs demi-journées) :

– de 9H30 à 12H30 : stage poney/enfants

– de 14H à 17H: stage cheval/adultes et ados Pratique : 75€/demi-journée – sur réservation aux Écuries du Sagittaire Lieu-dit Montras à Bretoncelles. Une semaine de stage pour partager un moment de plaisir au contact de votre compagnon préféré, à l’attention des adultes et des enfants, du débutant au cavalier confirmé. 5 demi-journées/semaine (possibilité de participer à 1 ou plusieurs demi-journées) :

– de 9H30 à 12H30 : stage poney/enfants

– de 14H à 17H: stage cheval/adultes et ados Pratique : 75€/demi-journée – sur réservation aux Écuries du Sagittaire Lieu-dit Montras à Bretoncelles. ecuriedusagittaire@wanadoo.fr +33 6 08 99 60 03 https://ecuriesdusagittaire.weebly.com/ Lieu-dit Montras Ecuries du Sagittaire Bretoncelles

dernière mise à jour : 2022-12-08 par

Détails Catégories d’évènement: Bretoncelles, Orne Autres Lieu Bretoncelles Adresse Bretoncelles Orne Lieu-dit Montras Ecuries du Sagittaire Ville Bretoncelles lieuville Lieu-dit Montras Ecuries du Sagittaire Bretoncelles Departement Orne

Bretoncelles Bretoncelles Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bretoncelles/

Stages équestres Vacances de Noël Bretoncelles 2022-12-19 was last modified: by Stages équestres Vacances de Noël Bretoncelles Bretoncelles 19 décembre 2022 Bretoncelles Ecuries du Sagittaire Lieu-dit Montras Bretoncelles Orne Orne

Bretoncelles Orne