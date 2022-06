STAGES ENFANTS – VACANCES D’ÉTÉ – LA PETITE ACADÉMIE MONTPELLIER

STAGES ENFANTS – VACANCES D’ÉTÉ – LA PETITE ACADÉMIE MONTPELLIER, 4 juillet 2022, . STAGES ENFANTS – VACANCES D’ÉTÉ – LA PETITE ACADÉMIE MONTPELLIER



2022-07-04 – 2022-07-29 EUR 32 260 Ne manquez pas les stages d’été pour les enfants à la Petit Académie de Montpellier ! – STAGE DE SCULPTURE / PEINTURE Enfants + 4 ans DU LUNDI 4 AU VENDREDI 8 JUILLET 2022 // LES ANIMAUX DE LA CAMPAGNE

DU LUNDI 11 AU VENDREDI 15 JUILLET 2022 // LES OISEAUX

DU LUNDI 18 AU VENDREDI 24 JUILLET 2022 // LES ANIMAUX AQUATIQUES

DU LUNDI 25 AU VENDREDI 29 JUILLET 2022 // LES ANIMAUX DOMESTIQUES SEMAINE DU LUNDI 1ER AOÛT AU VENDREDI 5 AOÛT 2022 Les animaux d’Afrique

DU LUNDI 8 AU VENDREDI 12 AOÛT 2022 Les oiseaux

SEMAINE DU LUNDI 15 AOÛT AU VENDREDI 19 AOÛT 2022 Les animaux d’Asie

SEMAINE DU LUNDI 22 AOÛT AU VENDREDI 26 AOÛT 2022 Les animaux de la campagne – BD/MANGA + 6 ANS

DU 11 AU 15 JUILLET 2022 // À Montpellier

DU 18 AU 22 JUILLET 2022 // À Montpellier -THÉÂTRE + 5 ANS

DU 11 AU 29 JUILLET 2022 (sauf les 14 et 15/07 )

DU LUNDI 1ER AOÛT AU VENDREDI 26 AOÛT Pas de théâtre le lundi 15 août. Formules :

– Demi-journée matin

– Demi-journée après-midi

– Journée complète

– Semaine 5 demi-journées matin

– Semaine 5 demi-journées après-midi

Montpellier : Inscriptions en ligne , par mail montpellier@lapetiteacademie.com ou par téléphone 04 34 43 09 60

