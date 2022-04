Stages Enfants – Vacances de Printemps Centre Paris Anim’ Pôle Simon Lefranc Paris Catégories d’évènement: île de France

Stages Enfants – Vacances de Printemps Centre Paris Anim’ Pôle Simon Lefranc, 2 mai 2022, Paris. Du lundi 02 mai 2022 au vendredi 06 mai 2022 :

. payant 2,35€ / heure

Découvrez nos stages des vacances d’avril ! Tous les jours du lundi 2 au vendredi 6 mai. MATIN – Nos amis de printemps : arts plastiques (3-4 ans) 10h-11h

(5-6 ans) 11h-12h30 – Devenir l’acteur d’une ville verte (8-12 ans) 10h-12h – Zumba Kids (6-9 ans) 10h-12h APRES-MIDI – Je construis ma cabane nature : architecture, design (6-9 ans) 14h-16h – Anglais par le théâtre (8-12 ans) 14h-16h à noter : sur le temps du déjeuner les enfants peuvent apporter leur pique-nique (nombre de places limité). Un espace détente – cinéma sera accessible. Centre Paris Anim’ Pôle Simon Lefranc 9, rue Simon Lefranc 75004 Paris Contact : 0144782075 contact@polesimonlefranc.org https://www.facebook.com/polesimonlefranc https://www.facebook.com/polesimonlefranc https://simonlefranc.goasso.org

