Hérault EUR 32 260 TRAC & LA PETITE ACADÉMIE proposent des stages pour enfants + 4 / 5 ans pendant TOUTES les vacances de Noël. TRAC propose des stages de THÉÂTRE.

Inscriptions en ligne sur www.trac.fr LA PETITE ACADEMIE propose des stages de PEINTURE, SCULPTURE, BD & MANGA. Inscriptions en ligne sur www.lapetiteacademie.com. Nos programmes artistiques ci-dessous Du lundi 19 décembre au vendredi 30 décembre. Tous les jours en continu, de 9h à 17h. Possibilité de garderie jusqu’à 18h. Plusieurs formules proposées : demi-journée matin, après-midi, journée complète, semaine 5 matinées, 5 après-midi ou semaine complète ! Montpellier : Inscriptions en ligne , par mail montpellier@lapetiteacademie.com ou par téléphone 04 34 43 09 60 TRAC & LA PETITE ACADÉMIE proposent des stages pour enfants + 4 / 5 ans pendant TOUTES les vacances de Noël. lapetiteacademie.montpellier@gmail.com +33 4 34 43 09 60 https://www.lapetiteacademie.com/petite-academie/montpellier/ Montpellier

