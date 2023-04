stages enfants ados vacances de printemps – Centre Paris Anim’ Richard Wright CENTRE PARIS ANIM’ RICHARD WRIGHT ACTISCE Paris Catégories d’Évènement: île de France

stages enfants ados vacances de printemps – Centre Paris Anim' Richard Wright CENTRE PARIS ANIM' RICHARD WRIGHT ACTISCE, 24 avril 2023, Paris. Du lundi 24 avril 2023 au vendredi 05 mai 2023 :

.Public enfants adolescents. A partir de 5 ans. payant 2€40/heure Les vacances de printemps sont toutes proches et vous recherchez des activités pour occuper vos enfants ou vos adolescents ? Le centre Paris Anim’ Richard Wright vous propose une programmation sympathique de stages du 24 avril au 5 mai. Semaine du 24 au 28 avril 2023 – Astronomie 8/12 ans – Astronomie 13/15 ans – Théâtre classique 11/15 ans – Création Escape Game 12/15 ans – Danse Classique 6/12 ans – Danse classique 13/15 ans – Anglais classes de CE2/CM1/CM2 et 6eme (Attention : à l’antenne la Bourdonnais) – Fabrication de marionnettes 6/8 ans (l’après midi sauf le jeudi 27 avril le matin) Semaine du 2 au 5 mai 2023 – BD Mangas 7/15 ans – Magie 8/10 ans – Magie 11/15 ans – Arts plastiques 8/10 ans – Arts plastiques 11/15 ans – KPOP 12/15 ans – Théâtre en anglais 5/7 ans – Théâtre en anglais 8/12 ans – Arabe littéraire 11/15 ans – RAP SLAM projet « RAP SLAM en bords de Seine » 13/17 ans Informations et inscriptions via le site internet CENTRE PARIS ANIM’ RICHARD WRIGHT ACTISCE 76bis rue de Rennes 75006 Paris Contact : 0143541658 cparichardwright@actisce.org www.animactisce.org

