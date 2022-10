Stages enfant Centre Paris Anim’ La Jonquière Paris Catégories d’évènement: île de France

Durant les vacances d’automne 2022, venez inscrire vos enfants sur divers activités durant les 2 semaines de vacances scolaires. du 24 au 28 octobre pour les 4/6 ans: eveil corporel 10h-11h arts plastiques 11h-12h 7/10 ans petites mains créatrices 10h-11h modern jazz 11h-12h Du 24 au 27 octobre 8/12 ans echecs 10h-12h Du 2 au 4 novembre 4/6 ans anglais en chantant 10-11h capoeira 11h-12h 7/10 ans magie 10h-11h anglais en chantant 11h-12h Centre Paris Anim’ La Jonquière 88, rue de La Jonquière 75017 Paris Contact : https://www.animactisce.org/16-trouver-un-stage.htm?keywords=&categorie=¢re=6&public=STG_ENFANT&idtf=16 0142297879 calajonquiere@actisce.org

actisce éveil corporel, arts plastiques, petites mains créatrices, échecs, anglais en chantant, capoeira , magie

