Stages en imprimerie A vos gouges École Saint Joseph Pavie La baule Catégories d’évènement: La baule

Loire-Atlantique

Stages en imprimerie A vos gouges École Saint Joseph Pavie, 20 avril 2022, La baule. Stages en imprimerie A vos gouges

du mercredi 20 avril au jeudi 21 avril à École Saint Joseph Pavie

**« A vos Gouges, 1…2…3…Gravez ! »** Grave ton dessin sur une plaque de linoléum à l’aide de petits outils magiques… puis révèle ta gravure colorée sur du papier d’Art à l’aide d’une presse ancienne ! **Date : **mercredi 20 et jeudi 21 avril **Horaires : **de 14h à 16h30 **Tarif : **60€/enfant **Lieu : **1, avenue Lenormand 44 500 La Baule Enceinte de l’école Saint Joseph Pavie, aile droite **Nombre de participant : **7 de plus de 7 ans Apporter blouse ou tee-shirt de protection !

Public

« A vos Gouges, 1…2…3…Gravez ! » Grave ton dessin sur une plaque de linoléum à l’aide de petits outils magiques… puis révèle ta gravure colorée sur du papier d’Art à l’aide d’une presse ancie… École Saint Joseph Pavie 1 avenue Lenormand 44500 La baule La baule Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-20T14:00:00 2022-04-20T16:30:00;2022-04-21T14:00:00 2022-04-21T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: La baule, Loire-Atlantique Autres Lieu École Saint Joseph Pavie Adresse 1 avenue Lenormand 44500 La baule Ville La baule lieuville École Saint Joseph Pavie La baule Departement Loire-Atlantique

École Saint Joseph Pavie La baule Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-baule/

Stages en imprimerie A vos gouges École Saint Joseph Pavie 2022-04-20 was last modified: by Stages en imprimerie A vos gouges École Saint Joseph Pavie École Saint Joseph Pavie 20 avril 2022 Ecole Saint Joseph Pavie La baule La baule

La baule Loire-Atlantique