Stages en art plastique vacances de Pâques Bougarber Bougarber Catégories d’évènement: Bougarber

Pyrénées-Atlantiques

Stages en art plastique vacances de Pâques Bougarber, 25 avril 2022, Bougarber. Stages en art plastique vacances de Pâques Bougarber

2022-04-25 10:00:00 – 2022-04-29 16:30:00

Bougarber Pyrénées-Atlantiques Bougarber 15 18 EUR Les stages comprendront pour tous:

DESSIN – PEINTURE – SCULPTURE – PHOTO – GRAVURE !

Les ateliers sont animés par l’artiste et médiateur culturel David Poey.

– pour les 4/6 ans de 10h à 11h30

– pour les 7/13 ans de 14h à 16h30 Les stages comprendront pour tous:

DESSIN – PEINTURE – SCULPTURE – PHOTO – GRAVURE !

Les ateliers sont animés par l’artiste et médiateur culturel David Poey.

– pour les 4/6 ans de 10h à 11h30

– pour les 7/13 ans de 14h à 16h30 +33 6 17 98 61 69 Les stages comprendront pour tous:

DESSIN – PEINTURE – SCULPTURE – PHOTO – GRAVURE !

Les ateliers sont animés par l’artiste et médiateur culturel David Poey.

– pour les 4/6 ans de 10h à 11h30

– pour les 7/13 ans de 14h à 16h30 fusain

Bougarber

dernière mise à jour : 2022-03-30 par

Détails Catégories d’évènement: Bougarber, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Bougarber Adresse Ville Bougarber lieuville Bougarber Departement Pyrénées-Atlantiques

Bougarber Bougarber Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bougarber/

Stages en art plastique vacances de Pâques Bougarber 2022-04-25 was last modified: by Stages en art plastique vacances de Pâques Bougarber Bougarber 25 avril 2022 Bougarber Pyrénées-Atlantiques

Bougarber Pyrénées-Atlantiques