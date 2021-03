Villeneuve-d'Ascq Ferme Dupire Villeneuve-d'Ascq Stages d’initiation sportive vacances de printemps 20121 – OMS Ferme Dupire Villeneuve-d'Ascq Catégorie d’évènement: Villeneuve-d'Ascq

Stages d’initiation sportive vacances de printemps 20121 – OMS Ferme Dupire, 26 avril 2021-26 avril 2021, Villeneuve-d'Ascq. Stages d’initiation sportive vacances de printemps 20121 – OMS

du lundi 26 avril au vendredi 7 mai à Ferme Dupire

**Du 26 au 30 avril et du 3 au 7 mai, l’OMS conjointement avec la Ville (le service Sport & Jeunesse) et les clubs, des stages d’initiation sportive.** Ces stages permettent aux enfants non licenciés dans les clubs choisis de découvrir une nouvelle discipline, le temps d’une semaine, dans la convivialité, et pourquoi pas, de leur donner envie de s’inscrire à la rentrée. **Cette année, les enfants auront le choix** : * du 26 au 30 avril 2021 gymnastique rythmique, badminton et athlétisme.

* du 3 au 7 mai 2021 handball et squash.

sur inscription

Du 26 au 30 avril et du 3 au 7 mai, l’OMS organise des stages d’initiation sportive Ferme Dupire 80 rue Yves Decugis 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Saint-Sauveur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-04-26T09:00:00 2021-04-26T12:00:00;2021-04-26T14:00:00 2021-04-26T17:00:00;2021-04-27T09:00:00 2021-04-27T12:00:00;2021-04-27T14:00:00 2021-04-27T17:00:00;2021-04-28T09:00:00 2021-04-28T12:00:00;2021-04-28T14:00:00 2021-04-28T17:00:00;2021-04-29T09:00:00 2021-04-29T12:00:00;2021-04-29T14:00:00 2021-04-29T17:00:00;2021-04-30T09:00:00 2021-04-30T12:00:00;2021-04-30T14:00:00 2021-04-30T17:00:00;2021-05-03T09:00:00 2021-05-03T12:00:00;2021-05-03T14:00:00 2021-05-03T17:00:00;2021-05-04T09:00:00 2021-05-04T12:00:00;2021-05-04T14:00:00 2021-05-04T17:00:00;2021-05-05T09:00:00 2021-05-05T12:00:00;2021-05-05T14:00:00 2021-05-05T17:00:00;2021-05-06T09:00:00 2021-05-06T12:00:00;2021-05-06T14:00:00 2021-05-06T17:00:00;2021-05-07T09:00:00 2021-05-07T12:00:00;2021-05-07T14:00:00 2021-05-07T17:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Ferme Dupire Adresse 80 rue Yves Decugis 59650 Villeneuve d’Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq