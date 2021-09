Saint-Pierre-en-Auge Espace Marie Curie Calvados, Saint-Pierre-en-Auge Stages d’initiation sculpture et modelage terre Espace Marie Curie Saint-Pierre-en-Auge Catégories d’évènement: Calvados

Vous apprendrez les techniques de base pour façonner des objets réutilisables ou des œuvres créatives ! A partir de 16 ans à places limitées, vous pourrez expérimenter la technique du bol pincé lors du premier atelier qui aura lieu le jeudi 30 septembre de 17h30 à 18h30 et de 18h30 à 19h30. Les prochains ateliers d’octobre et de novembre seront plus techniques. Vous aurez la possibilité de sculpter des objets personnels. Ils se dérouleront sur deux séances d’1h30 chacune. N’hésitez pas à vous inscrire dès maintenant pour réserver votre place.

Sur inscription auprès de l’association ECLAT d’Auge

Découvrez à votre rythme le travail de la terre. Un atelier où vous laisserez place à votre créativité grâce à l’accompagnement et les conseils de Stéphanie Esneault. Espace Marie Curie 20 rue du Général Leclerc 14170 St Pierre Sur Dives Saint-Pierre-en-Auge Saint-Pierre-sur-Dives Calvados

2021-09-30T17:30:00 2021-09-30T18:30:00;2021-09-30T18:30:00 2021-09-30T19:30:00;2021-10-14T16:30:00 2021-10-14T18:00:00;2021-10-14T18:30:00 2021-10-14T20:00:00;2021-10-21T16:30:00 2021-10-21T18:00:00;2021-10-21T18:30:00 2021-10-21T20:00:00;2021-11-18T16:30:00 2021-11-18T18:00:00;2021-11-18T18:30:00 2021-11-18T20:00:00;2021-11-25T16:30:00 2021-11-25T18:00:00;2021-11-25T18:30:00 2021-11-25T20:00:00

