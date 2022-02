Stages d’hiver Parkour59 Free’che (Parkour 59) Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Stages d’hiver Parkour59 Free’che (Parkour 59), 7 février 2022, Roubaix. Stages d’hiver Parkour59

du lundi 7 février au vendredi 18 février à Free’che (Parkour 59)

[http://www.parkour59.com/actualites](http://www.parkour59.com/actualites) ou approfondir votre pratique du parkour, du Chase Tag ou encore du Cross Training pendant nos stages d’hiver ! Nous vous proposons : – Un stage de découverte et un stage d’approfondissement du parkour pour les 8 – 15 ans – Un stage super héros pour les 3 – 7 ans. – Un stage Cross Training + 15 ans (une méthode d’entraînement croisé qui regroupe des exercices issus de diverses disciplines). – Un stage Cross Training Kids pour les 8/15 ans – Un stage World Chase Tag ( Dans ce jeu, un poursuiveur doit attraper un poursuivi et le toucher pour le capturer.) Attention, les places sont limitées et le pass sanitaire sera demandé aux plus de 12 ans à l’entrée de la Free’ch. Rendez-vous sur notre site : www.parkour59.com/actualites Les stages se déroulent à la free’ch, au 10 rue de Babylone à Roubaix.

La participation est sur inscription

Stages d’hiver Parkour59 Free’che (Parkour 59) 10 Rue de Babylone Roubaix Roubaix Est Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-07T09:00:00 2022-02-07T12:00:00;2022-02-07T18:00:00 2022-02-07T19:30:00;2022-02-08T09:00:00 2022-02-08T12:00:00;2022-02-09T10:00:00 2022-02-09T11:30:00;2022-02-09T17:00:00 2022-02-09T18:00:00;2022-02-09T18:00:00 2022-02-09T19:30:00;2022-02-10T09:00:00 2022-02-10T12:00:00;2022-02-11T09:00:00 2022-02-11T12:00:00;2022-02-11T18:00:00 2022-02-11T19:30:00;2022-02-12T10:00:00 2022-02-12T12:00:00;2022-02-12T13:00:00 2022-02-12T16:00:00;2022-02-13T10:00:00 2022-02-13T12:00:00;2022-02-13T13:00:00 2022-02-13T16:00:00;2022-02-14T09:00:00 2022-02-14T12:00:00;2022-02-14T18:00:00 2022-02-14T19:30:00;2022-02-15T09:00:00 2022-02-15T12:00:00;2022-02-16T10:00:00 2022-02-16T11:30:00;2022-02-16T17:00:00 2022-02-16T18:00:00;2022-02-16T18:00:00 2022-02-16T19:30:00;2022-02-17T09:00:00 2022-02-17T12:00:00;2022-02-18T09:00:00 2022-02-18T12:00:00;2022-02-18T18:00:00 2022-02-18T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Free'che (Parkour 59) Adresse 10 Rue de Babylone Roubaix Ville Roubaix lieuville Free'che (Parkour 59) Roubaix Departement Nord

Free'che (Parkour 59) Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/

Stages d’hiver Parkour59 Free’che (Parkour 59) 2022-02-07 was last modified: by Stages d’hiver Parkour59 Free’che (Parkour 59) Free'che (Parkour 59) 7 février 2022 Free'che (Parkour 59) Roubaix roubaix

Roubaix Nord