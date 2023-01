Stages d’hiver : Fim d’animation Bourg-lès-Valence Bourg-lès-Valence Bourg-lès-Valence Catégories d’Évènement: Bourg-lès-Valence

Drôme

Stages d’hiver : Fim d’animation Bourg-lès-Valence, 6 février 2023, Bourg-lès-Valence Bourg-lès-Valence. Stages d’hiver : Fim d’animation 20 avenue jean Moulin Salle municipale « Les Cheneviers » Bourg-lès-Valence Drôme Salle municipale « Les Cheneviers » 20 avenue jean Moulin

2023-02-06 09:00:00 09:00:00 – 2023-02-17 17:00:00 17:00:00

Salle municipale « Les Cheneviers » 20 avenue jean Moulin

Bourg-lès-Valence

Drôme Bourg-lès-Valence EUR 150 150 Nous vous proposons, pour les vacances d’hiver, des stages tournés vers l’apprentissage, la fabrication de films d’animation, par la connaissance de diverses techniques de dessin. contact@tresors-dimages.com +33 6 76 55 31 31 http://www.tresors-dimages.com/ Salle municipale « Les Cheneviers » 20 avenue jean Moulin Bourg-lès-Valence

dernière mise à jour : 2023-01-14 par

Détails Catégories d’Évènement: Bourg-lès-Valence, Drôme Autres Lieu Bourg-lès-Valence Adresse Bourg-lès-Valence Drôme Salle municipale "Les Cheneviers" 20 avenue jean Moulin Ville Bourg-lès-Valence Bourg-lès-Valence lieuville Salle municipale "Les Cheneviers" 20 avenue jean Moulin Bourg-lès-Valence Departement Drôme

Bourg-lès-Valence Bourg-lès-Valence Bourg-lès-Valence Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourg-les-valence-bourg-les-valence/

Stages d’hiver : Fim d’animation Bourg-lès-Valence 2023-02-06 was last modified: by Stages d’hiver : Fim d’animation Bourg-lès-Valence Bourg-lès-Valence 6 février 2023 20, avenue Jean Moulin Salle Municipale "Les Cheneviers" Bourg-lès-Valence Drôme Bourg-lès-Valence Bourg-lès-Valence, Drôme Drôme

Bourg-lès-Valence Bourg-lès-Valence Drôme