Stages d’été : film d’animation Bourg-lès-Valence, 11 juillet 2022, Bourg-lès-Valence. Stages d’été : film d’animation Salle Municipale “Les Cheneviers” 20, avenue Jean Moulin Bourg-lès-Valence

2022-07-11 10:00:00 – 2022-07-15 16:00:00 Salle Municipale “Les Cheneviers” 20, avenue Jean Moulin

Bourg-lès-Valence Drôme EUR 150 150 Trésors d’images vous propose pour cette période estivale, des stages tournés vers l’apprentissage, la fabrication de films d’animation, par la connaissance de diverses techniques de dessin. contact@tresors-dimages.com +33 6 76 55 31 31 http://www.tresors-dimages.com/ Salle Municipale “Les Cheneviers” 20, avenue Jean Moulin Bourg-lès-Valence

