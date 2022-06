Stages d’été au tapis vert Lalacelle, 16 juillet 2022, Lalacelle.

Stages d’été au tapis vert

Lieu-dit Le Tapis Vert Lalacelle Orne OT CUA ALENCON OT CUA ALENCONOT CUA ALENCON

2022-07-16 – 2022-07-20

Lalacelle

Orne

Lalacelle Orne

Du samedi 16 juillet 2022 au samedi 20 août 2022

Situé à La Lacelle, au cœur du Parc naturel régional Normandie-Maine, le centre de résidences artistiques le Tapis Vert, organisera plusieurs stages durant l’été.

Le premier, qui se déroulera du 16 au 20 juillet, sera consacré au répertoire des musiques et danses de Transylvanie et Fanfare Balkans.

Place ensuite à des stages de musique de chambre (du 23 au 31 juillet) et de musique Klezmer (du 15 au 20 août).

Ces différentes formations, qui regrouperont des amateurs et professionnels venus de toute la France et même d’Europe, s’accompagneront de concerts ou soirées ouvertes à tous. Un bal sous chapiteau sera notamment proposé le mercredi 20 juillet et un concert de musique de chambre le samedi 23 juillet.

Du 17 au 20 juillet, le Tapis Vert organisera également un stage de cirque pour les enfants de 6 à 15 ans.

Plus d’informations sur www.letapisvert.org

Tél. 07 71 28 74 00

Du samedi 16 juillet 2022 au samedi 20 août 2022

Situé à La Lacelle, au cœur du Parc naturel régional Normandie-Maine, le centre de résidences artistiques le Tapis Vert, organisera plusieurs stages durant l’été.

Le premier, qui se déroulera du 16…

+33 7 71 28 74 00 http://www.letapisvert.org/

Du samedi 16 juillet 2022 au samedi 20 août 2022

Situé à La Lacelle, au cœur du Parc naturel régional Normandie-Maine, le centre de résidences artistiques le Tapis Vert, organisera plusieurs stages durant l’été.

Le premier, qui se déroulera du 16 au 20 juillet, sera consacré au répertoire des musiques et danses de Transylvanie et Fanfare Balkans.

Place ensuite à des stages de musique de chambre (du 23 au 31 juillet) et de musique Klezmer (du 15 au 20 août).

Ces différentes formations, qui regrouperont des amateurs et professionnels venus de toute la France et même d’Europe, s’accompagneront de concerts ou soirées ouvertes à tous. Un bal sous chapiteau sera notamment proposé le mercredi 20 juillet et un concert de musique de chambre le samedi 23 juillet.

Du 17 au 20 juillet, le Tapis Vert organisera également un stage de cirque pour les enfants de 6 à 15 ans.

Plus d’informations sur www.letapisvert.org

Tél. 07 71 28 74 00

Lalacelle

dernière mise à jour : 2022-06-28 par OT CUA ALENCON OT CUA ALENCONOT CUA ALENCON