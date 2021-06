Stages d’été 2021 Centre Paris Anim’ Espace Beaujon, 5 juillet 2021-5 juillet 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 5 au 23 juillet 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 10h à 17h

payant

Du 5 au 23 juillet, l’Espace Beaujon organise des stages d’été pour les 11-17 ans !

1ère semaine

LUNDI 7 JUILLET

MATIN : Atelier d’expression écrite et orale avec Malandjo

Développe tes capacités créatives en racontant une histoire. Malandjo te guidera et te donnera de bons conseils !

APRES-MIDI : Sortie : Pique-Nique au Parc Monceau

Relaxe-toi avec tes amis.es lors d’un après-midi de détente bien mérité !

MARDI 6 JUILLET

MATIN : Initiation à la boxe Française et aux maniements de nunchaku avec Alexandre

Travaille les pieds et les poings avec des exercices bien précis puis dans un second temps, apprends la manipulation de nunchaku.

APRES-MIDI : Jeux en extérieur avec Juliette

Il est temps de s’amuser avec des jeux d’adresse, que le meilleur gagne !

MERCREDI 7 JUILLET

MATIN : Boxe avec Jean-Baptiste

Viens te défouler à la boxe en apprenant les bases ! Fais preuve d’habileté !

APRES-MIDI : Jeux en extérieur avec Juliette

Profite d’un bon moment pour jouer en équipe avec tes camarades : badminton, molkky…

JEUDI 8 JUILLET

MATIN : Théâtre Comedy avec Véronique

Tu ne connais pas encore le théâtre comedy ? ça tombe bien découvre la méthode franco-américaine avec cet atelier dynamique ! Are-you ready ?

APRES-MIDI : Sensibilisation à la Prévention Routière

Grâce au jeu éducatif Mobiligo, acquiers les bons comportements à travers plusieurs thèmes : déplacement à pied, à vélo et à voiture….

VENDREDI 9 JUILLET

MATIN : Yoga avec Claudia

Apprends à écouter ton corps avec les bases de yoga. Enchaîne avec des postures dynamiques rythmées par ta respiration. Enfin, apprends les techniques principales de relaxation.

APRES-MIDI : Balade à l’esplanade des Invalides avec Ana

Suis Ana dans le Paris de la Belle Epoque, tu vas entendre des anecdotes croustillantes !

2ème semaine

LUNDI 12 JUILLET

Journée Hip-Hop avec Anthony

Crois-tu vraiment connaître le Hip-Hop ? À travers cet atelier, Anthony va revisiter avec toi les bases de cette danse tels que les « freezes » ou encore le fameux « moon walk » de Michael Jackson. La séance finira avec des battles et autres jeux du même genre. Après ça, tu auras à jamais la classe auprès de tes ami-e-s !

MARDI 13 JUILLET

MATIN : Atelier d’expression écrite et orale avec Malandjo

Ecris, invente un petit texte et apprends à le maîtriser oralement, tu verras , ce sera un jeu d’enfant !

APRES-MIDI : Un après-midi à la Villette

Profite d’un pique-nique et d’une promenade à bord de bateaux électriques !

JEUDI 15 JUILLET

MATIN : Atelier d’écriture avec l’équipe de JEUNES PAGES et Juliette

Le numéro 4 de la Gazette de Beaujon va débuter ! Il est temps de se creuser les méninges et d’aborder un nouveau thème !

APRES-MIDI : Audiovisuel avec Tiphaine

On l’a toutes et tous déjà vu : les garçons en bleu et les filles en roses, le prince vient délivrer la princesse… Et si, pour une fois, on inversait les rôles ? Au cours de cet atelier, Tiphaine te propose de revisiter les idées reçues sur les rapports filles/garçons à travers des films et autres contenus vidéos. De quoi voir le monde différemment.

VENDREDI 16 JUILLET

MATIN : Atelier d’écriture avec l’équipe de JEUNES PAGES et Juliette

Le numéro 4 est pratiquement prêt ! Fais le point avec l’équipe de rédaction.

APRES-MIDI : Atelier de narration graphique avec Céline-Marie

Réalise une planche A3 racontant une situation ou une historiette. Apprends à faire communiquer le texte et le graphisme.

3ème semaine

LUNDI 19 JUILLET

MATIN : Atelier avec l’équipe du Lab Mobile

C’est la première séance pour introduire le jeu « la Fresque du Climat ». En équipe, reconstitue une fresque avec les cartes du jeu. Interroge-toi sur les tenants et aboutissants du changement climatique : qu’est-ce qui le provoque ? Comment fonctionne l’effet de serre ?

APRES-MIDI : Pique-Nique au Parc André-Citroën

Direction le 15ème arrondissement pour prendre un bol d’air frais durant une belle journée estivale

MARDI 20 JUILLET

MATIN : Atelier avec l’équipe du Lab Mobile

Débute cette fois-ci un autre défi que te lance le Lab Mobile ! Mène un projet environnemental qui touche les jeunes. Choisis un thème : gaspillage alimentaire, recyclage du plastique…

APRES-MIDI : Jeux de société / Jeux en extérieur avec Juliette

Prends l’air et défoule-toi dans la cour de Beaujon !

MERCREDI 21 JUILLET

MATIN : Atelier avec l’équipe du Lab Mobile

Continue à peaufiner ton projet environnemental en cherchant de solutions.

APRES-MIDI : Fabrication de Super-Héros avec Céline-Marie

Tu es fan de Super-Héros ? A toi de jouer ! Fabrique les premières bases de ton personnage, travaille sa posture avec les différents matériaux utilisés !

JEUDI 22 JUILLET

MATIN : Atelier avec l’équipe du Lab Mobile

Ton projet environnemental est pratiquement terminé, teste-le !

APRES-MIDI : Fabrication de Super-Héros avec Céline-Marie

Super ! Ton personnage prend forme, corrige les derniers détails afin qu’il ait fière allure !

VENDREDI 23 JUILLET

MATIN : Jeux en extérieur dans la cour avec Juliette

La cour de Beaujon est encore ton terrain de jeux, amuses-toi !

APRES-MIDI : Pique-Nique au Jardin des Tuileries

Clôture cette semaine lors d’un agréable déjeuner sur l’herbe.

