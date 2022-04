Stages des vacances de Pâques MJC BOBY LAPOINTE, 25 avril 2022, Villebon-sur-Yvette.

du lundi 25 avril au vendredi 6 mai à MJC BOBY LAPOINTE

La MJC Boby Lapointe organise des stages pendant les vacances de Pâques : Tarif unique pour chaque stage : 5€ + adhésion à la MJC Inscriptions : à la MJC, 8 Rue des Maraîchers 91140 Villebon-sur-Yvette Renseignements : [stages@mjcvillebon.org](mailto:stages@mjcvillebon.org) Semaine 1 : Stage rollers – 8 ans et plus – avec Lara – du lundi 25/04 au vendredi 29/04 – 10h-12h : Les participants apprendront à s’approprier la ville en roller, à s’amuser avec le mobilier urbain et se déplacer en confiance dans Villebon. Appréhension du saut, notions de slalom, jeux… [https://youtu.be/xWh5eaWE248](https://youtu.be/xWh5eaWE248) Stage Création jeu vidéo – collégiens et lycéens – avec Quentin – du lundi 25/04 au vendredi 29/04 – 10h30-12h30 : En se servant du logiciel Construct2, les jeunes vont pouvoir créer leur propre jeu video en 2D, sans avoir besoin d’apprendre à coder. De la conception des niveaux, à la création de bosses, en passant par des étapes de réflexion sur les comportements voulus, l’objectif est que chaque jeune réussisse à créer, en une semaine, un petit jeu fonctionnel. Stage Création 3D – collégiens et lycéens – avec Quentin – du lundi 25/04 au vendredi 29/04 – 14h30-16h30 : A l’aide du logiciel gratuit Blender, les jeunes apprendront les bases de la création 3D (modélisation, textures, éclairage, rendu…). L’objectif est d’avoir produit une petite vidéo en fin de semaine, dans un style « low-poly ». Les création seront valorisées sur la page Youtube de la MJC. [https://youtu.be/hkgFcXD_QA4](https://youtu.be/hkgFcXD_QA4)… Stage Light Painting – collégiens– avec Évariste – du mardi 26/04 au jeudi 28/04 – 14h-16h : Le light-painting est une technique de photographie qui consiste à « dessiner sur l’image ». En éclairant les sujets de différentes manières, nous pourrons créer des effets très variés : dessins abstraits, portraits « améliorés », mise en valeur d’objets… Les participants pourront expérimenter, et s’approprier la technique du light-painting. Leurs créations leur seront transmises à la fin du stage. Stage Musique femmes – à partir de 18 ans – avec Mégane Thibert – du lundi 25/04 au vendredi 29/04 – 19h-21h : Nous constatons à la MJC Boby Lapointe une plus faible représentation des jeunes femmes dans les actions musicales à partir des études supérieures. Nous observons qu’elles reviennent un peu plus tard, mais que le plafond de verre est toujours présent. Pour le briser, et permettre à plus de femmes de revenir faire de la musique, nous proposons un stage en non-mixité pendant la semaine du 25 au 29 avril 2022. Ce stage aura pour objectif de permettre à des femmes de se retrouver autour de la construction d’un répertoire pour le bœuf rock du 29/04, le tout encadré par Mégane Thibert. Semaine 2 : Stage Création 3D – collégiens et lycéens – avec Quentin – du lundi 02/05 au jeudi 05/05 – 10h30-12h30 : A l’aide du logiciel gratuit Blender, les jeunes apprendront les bases de la création 3D (modélisation, textures, éclairage, rendu…). L’objectif est d’avoir produit une petite vidéo en fin de semaine, dans un style « low-poly ». Les création seront valorisées sur la page Youtube de la MJC. [https://youtu.be/hkgFcXD_QA4](https://youtu.be/hkgFcXD_QA4)… Stage Création jeu vidéo – collégiens et lycéens – avec Quentin – du lundi 02/05 au vendredi 06/05 – 14h30-16h30 : En se servant du logiciel Construct2, les jeunes vont pouvoir créer leur propre jeu video en 2D, sans avoir besoin d’apprendre à coder. De la conception des niveaux, à la création de bosses, en passant par des étapes de réflexion sur les comportements voulus, l’objectif est que chaque jeune réussisse à créer, en une semaine, un petit jeu fonctionnel. Stage Nature – 8-12 ans – avec Valérian – du lundi 02/05 au vendredi 06/05 – 14h30-18h : Les participants expérimenteront différentes approches de la nature. Rando, exploration et science au programme ! A l’issu du stage, ils repartiront avec un « carnet de voyage » relatant leurs découvertes. Stage Musique – 10 ans et plus – avec Pierre – du lundi 02/05 au vendredi 06/05 – 14h-17h : Les participants expérimenteront tous les instruments d’une formation musiques actuelles (guitare, basse, batterie, clavier, chant) en groupe. Peuvent participer : ceux qui jouent d’un instrument depuis peu de temps et à ceux ne pratiquant pas du tout. Les stagiaires découvriront le plaisir de jouer ensemble et de créer une œuvre collective, sans styles prédéfinis, avec les compétences de chacun.

5€ + adhésion

La MJC Boby Lapointe vous propose des stages pendant les vacances.

MJC BOBY LAPOINTE 8, rue des maraîchers 91140 Villebon sur Yvette Villebon-sur-Yvette Essonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-25T10:00:00 2022-04-25T21:00:00;2022-04-26T10:00:00 2022-04-26T21:00:00;2022-04-27T10:00:00 2022-04-27T21:00:00;2022-04-28T10:00:00 2022-04-28T21:00:00;2022-04-29T10:00:00 2022-04-29T21:00:00;2022-05-02T10:30:00 2022-05-02T18:00:00;2022-05-03T10:30:00 2022-05-03T18:00:00;2022-05-04T10:30:00 2022-05-04T18:00:00;2022-05-05T10:30:00 2022-05-05T18:00:00;2022-05-06T10:30:00 2022-05-06T18:00:00